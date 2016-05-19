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Поручительство Гарантийного фонда Приморского края стало еще доступнее

19 мая 2016, 15:53
Гарантийный фонд Приморского края проводит акцию, приуроченную ко Дню российского предпринимательства

Гарантийный фонд Приморского края проводит акцию, приуроченную ко Дню российского предпринимательства. С 26 мая по 26 июня этого года получить поручительство фонда по кредитным и лизинговым договорам предприниматели смогут со скидкой 50%.

Как сообщила исполнительный директор Гарантийного фонда Приморского края Ксения ПЛЕТЦЕР, предложение адресовано компаниям малого и среднего бизнеса, заключившим договор поручительства в период проведения акции. Им будет предоставлена скидка в размере 50% от комиссионного вознаграждения фонда, но не более 50 тысяч рублей.

Напомним, Гарантийный фонд Приморского края создан в 2009 году для повышения доступности кредитно-финансовых ресурсов для предпринимателей. Предметом деятельности фонда является предоставление поручительств по кредитным и лизинговым договорам субъектам малого и среднего предпринимательства – до 70% от основной суммы кредита.

Сегодня приморский фонд входит в десятку крупнейших по стране по объему предоставленных поручительств, величине портфеля действующих поручительств и размеру капитала. За время своей работы он предоставил поручительств на сумму более 2,5 млрд руб. Объем банковских кредитов, выданных с участием фонда, составил более 5 млрд руб.

Партнерами фонда являются более 30 финансовых организаций, осуществляющих свою деятельность в крае. На федеральном уровне партнером фонда является Корпорация МСП.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

#Новости#Экономика#Приморье#Бизнес
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