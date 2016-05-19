Поручительство Гарантийного фонда Приморского края стало еще доступнее

Сегодня приморский фонд входит в десятку крупнейших по стране по объему предоставленных поручительств, величине портфеля действующих поручительств и размеру капитала. За время своей работы он предоставил поручительств на сумму более 2,5 млрд руб. Объем банковских кредитов, выданных с участием фонда, составил более 5 млрд руб.