Приморцы стали чаще обращаться к социальным психологам

В Приморье уже удалось достигнуть определенных успехов в этом отношении. По данным департамента труда и социального развития, в 2015 году на краевой и единый общероссийский номера «телефонов доверия» поступило свыше 7 тысяч звонков, тогда как в предыдущие годы за консультированием обращались в среднем около 5 тысяч человек. С начала 2016 года на «телефон доверия» социальной психологической службы уже поступило 2,5 тысячи звонков.