Работников "Радиоприбора" переведут работать в подмосковную Дубну

В настоящее время силами департамента труда и социального развития Приморского края на базе завода организован Консультационный центр по вопросам труда и занятости. Здесь сотрудники владивостокского «Центра занятости населения» готовы проконсультировать работников «Радиоприбора», которые будут высвобождаться в ходе процедуры банкротства, по вопросам трудоустройства на период оформления филиала и профессионального обучения. Также возможного переобучения тех, кто захочет в дальнейшем сменить место работы. В наличии специалистов центра занятости будет банк данных вакансий, которые они готовы предложить обратившимся.