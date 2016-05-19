Школьник с Дальнего Востока "заминировал" ЦУМ в Москве

Отмечается, что школьник уже признался в содеянном, сказав, что позвонил в полицию ради шутки. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 207 УК РФ (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма). "В соответствии с действующим законодательством за подобное деяние можно лишиться свободы на срок до трех лет", - добавили в УМВД.