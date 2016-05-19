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Школьник с Дальнего Востока "заминировал" ЦУМ в Москве

19 мая 2016, 17:00
Подросток просто пошутил

Пятнадцатилетний школьник из Амурской области ради шутки сообщил о минировании Центрального универсального магазина (ЦУМа) в центре Москвы. Как сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД, по данному факту возбуждено уголовное дело.

В среду в дежурную часть ОМВД России по Тамбовскому району Амурской области поступило телефонное сообщение о том, что неизвестный заминировал ЦУМ в Москве. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции и УФСБ установили и задержали звонившего. Им оказался 15-летний житель Тамбовского района.

Отмечается, что школьник уже признался в содеянном, сказав, что позвонил в полицию ради шутки. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 207 УК РФ (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма). "В соответствии с действующим законодательством за подобное деяние можно лишиться свободы на срок до трех лет", - добавили в УМВД.

Накануне полиция эвакуировала персонал магазина, после чего кинологи обследовали помещения торгового центра. Никаких взрывных устройств или взрывчатых веществ в ходе обследования они не обнаружили.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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