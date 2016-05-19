В Минфине считают, что обладатели больших зарплат должны копить себе на пенсию сами

Государство может обеспечить пенсии в размере 40 процентов от зарплат ниже 40-50 тысяч рублей, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев на прошедшем форуме Credit Suisse. Об этом сообщает деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на "РГ".
Никакая государственная система никогда не может позволить себе платить коэффициент замещения 40 процентов человеку, который получал в течение жизни 100 тысяч рублей. Так не бывает. Человек, который получал 100 тысяч, должен был копить себе на пенсию сам", - сказал он, добавив, что это касается граждан, которые получают большие зарплаты. "И это, конечно, не только 100 тысяч рублей, но и начиная с тысяч 40-50", - отметил Алексей Моисеев.
Кстати, похожая пенсионная система функционирует в Австралии и Новой Зеландии. Именно ее и взяли за основу представители Минфина и ЦБ. "Я не знаю, сколько получают пенсионеры в Австралии и Новой Зеландии, но когда мы с вами будем работать с такой же производительностью труда, у нас, возможно, будут высокие пенсии", - добавил замминистра.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.