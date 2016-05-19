В Минфине считают, что обладатели больших зарплат должны копить себе на пенсию сами

Никакая государственная система никогда не может позволить себе платить коэффициент замещения 40 процентов человеку, который получал в течение жизни 100 тысяч рублей. Так не бывает. Человек, который получал 100 тысяч, должен был копить себе на пенсию сам", - сказал он, добавив, что это касается граждан, которые получают большие зарплаты. "И это, конечно, не только 100 тысяч рублей, но и начиная с тысяч 40-50", - отметил Алексей Моисеев.