Владивостокцам раздадут по 200 тысяч рублей

Как рассказали газете «Золотой Рог» в управлении по исполнению программ по поддержке населения администрации города, целью творческого конкурса является поддержка членов творческих союзов и общественных объединений, которые самостоятельно принимают решение о выдвижении лучших членов своей организации на конкурс. Заявки на участие в конкурсе можно подать до 31 мая.