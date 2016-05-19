Жителей Владивостока Сбербанк приглашает на "Зеленый марафон"

4 июня юбилейный пятый марафон стартует на Центральной площади Владивостока, сообщает Деловая газета "Золотой Рог". Предварительная регистрация уже идет на сайте. «Зеленый марафон» – общероссийский праздник спорта и здорового образа жизни в этом году пройдет 4 июня 2016 г. (суббота). Предыдущий забег, организованный Сбербанком, собрал во Владивостоке более 2 500 гостей и около тысячи марафонцев. «Зеленый марафон» в Приморье пройдет при поддержке администрации города Владивостока. В этом году 4 июня жители города уже в пятый раз выйдут на символическую дистанцию 4,2 км, которая позволяет всем желающим, вне зависимости от возраста и уровня физической подготовки, приобщиться к здоровому образу жизни и заявить о своих личных спортивных рекордах. Помимо этого гостей мероприятия традиционно ждет обширная развлекательная программа: энергичная фитнес-зарядка, большая развлекательная площадка для детей и концерт на главной городской сцене. Первыми на старт в 12:00 традиционно выйдут самые маленькие спортсмены. Детский марафончик на дистанцию 1 км пройдет по улице Светланской от Центральной площади до Малого ГУМа и обратно. Следом стартует основной забег на дистанцию 4,2 км – до остановки Дальзавод и обратно. Регистрация участников на сайте www.sberbank-marathon.ru и на Центральной площади в день марафона 4 июня с 09:00 до 11:30. Газета «Золотой Рог», Владивосток.