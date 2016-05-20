2 июня во Владивостоке пройдет под знаком предпринимательства. Более 400 представителей малого и среднего бизнеса Дальнего Востока соберутся вместе на форуме «Территория бизнеса – территория жизни» для обсуждения актуальных тем предпринимательства. В программе – профильные круглые столы и обучающие мастер-классы. Регистрация на сайте до 31 мая. Владивосток уже во второй раз становится местом проведением Всероссийского форума «Территория бизнеса – территория жизни». Однако в этом году всех участников ждет еще более насыщенная деловая программа. В течение дня будет работать 15 тематических площадок для предпринимателей. Каждый из гостей форума сможет найти для себя полезные сессии. Одна из самых обсуждаемых тем этого года – развитие внутреннего и въездного туризма. В связи с новыми экономическими реалиями, происходит популяризация российских туристических направлений. Чтобы разобраться в последних тенденциях и нововведениях для участников форума пройдет круглый стол «Потенциал дальневосточных территорий для въездного туризма из стран АТР». Модератором выступит Андрей Шубин, исполнительный директор «ОПОРЫ РОССИИ». К обсуждению также приглашен Константин Шестаков, директор департамента туризма Администрации Приморского края. Вопросы к обсуждению: • Внутренний и внешний туризм – на что делать ставку Дальневосточному федеральному округу? • Инструменты развития туристской отрасли • Проблемы и сложности индустрии гостеприимства. Для тех предпринимателей, кто планируют выход на экспортные рынки, подготовлен отдельный круглый стол «Пять практических шагов для вывода товара на рынки АТР». Модератор: Борис Игошин, директор по организации поддержки МСП АО «ЭКСАР». Не секрет, что экономическое положение Дальнего Востока во многом зависит от объемов его внешней торговли. Географическое положение региона и обилие природных ресурсов позволяет предпринимателям успешно осваивать экспортные рынки стран АТР. Однако начать торговлю в других странах это всегда непросто. Участие в круглом столе позволит лучше разобраться в теме, познакомиться с действующими экспортерами, узнать про государственные программы поддержки. Вопросы к обсуждению: • Российский экспортный центр: зачем, что и как? • Экспорт на Дальнем Востоке: результаты и перспективы развития. • Кредитование сегмента МСП: экспортерам дешевле?! • Экспорт – это просто (выступление действующего экспортера). К обсуждению приглашены: - Юлия Беликова, руководитель комитета по развитию экспорта и международного делового партнерства Приморского регионального отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия», генеральный директор ООО «Дары природы» - Роман Глушак, руководитель Представительства АО «ЭКСАР» в Дальневосточном федеральном округе - Сергей Казаков, генеральный директор АНО «Центр развития экспорта Приморского края» - Сергей Смоляков, начальник отдела корпоративного бизнеса Операционного офиса «Владивостокский» Дальневосточного филиала ПАО «Промсвязьбанк» - Иван Суханов, руководитель Центра поддержки и развития экспорта Хабаровского края - Максим Шпигунов, генеральный директор Аналитического агентства MARKUS - Павел Ярцев, руководитель комитета международных отношений Приморского краевого отделения «ОПОРЫ РОССИИ», генеральный директор ООО «ТК Аква Мир». Форум «Территория бизнеса – территория жизни» - это мероприятие, которое призвано не на словах, а на деле развивать предпринимательство с помощью понятных программ развития территорий и конкретных мастер-классов для бизнеса. Вы услышите вдохновляющие истории успешных предпринимателей и новые бизнес-идеи, познакомитесь с лидерами общественного мнения в предпринимательской среде. Участие бесплатное, регистрация обязательна. В рамках форума также пройдет определение победителей Национальной премии «Бизнес-Успех» среди предпринимателей Дальневосточного федерального округа. Организаторы форума – Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов, Общественная палата РФ. Форум проводится при поддержке Правительства Саратовской области. Программа форума Регистрация на сайте открыта до 31 мая Участие бесплатное! Приглашают всех предпринимателей ДФО. Досье "Золотого Рога": Всероссийский форум «Территория бизнеса – территория жизни» — это самая актуальная деловая площадка, созданная с целью стимулировать развитие предпринимательской бизнес-среды и работу муниципалитетов, подчеркнуть социальную значимость и важность предпринимателя для общества. За 2011-2015 гг. прошло 45 региональных этапов, которые объединили 32 000 предпринимателей и 3 000 представителей муниципальной власти. Было получено 12 000 заявок на предпринимательскую премию, проведено более 100 бесплатных мастер-классов и вебинаров, которые помогли тысячам бизнесменов. Газета «Золотой Рог», Владивосток.