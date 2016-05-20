Купившим авто объявят налоговые каникулы на три года

Три года без транспортного налога. Власти Санкт-Петербурга введут налоговые каникулы для покупателей автомобилей. Такая мера коснется как физических, так и юридических лиц, которые в этом году купят авто, произведенные в России и зарегистрируют их в Северной столице. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на BFM.ru.
Как пояснил председатель питерского городского комитета по финансам Алексей Корабельников, власти пошли на введение налоговых каникул для автомобилистов, чтобы стимулировать экономику.
Продажи авто идут скверно. За два первых месяца этого года в Санкт-Петербурге было продано около 15 тысяч автомобилей, таким образом, цифра снизились на 12% в сравнении с аналогичным периодом 2015-го.
Напомним, в Петербурге и Ленобласти сегодня функционируют четыре автомобильных предприятия — Toyota, Nissan, Hyundai и Ford Sollers.
Если эксперимент будет успешным, власти других регионов, включая Приморье, могут последовать примеру притерских коллег.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.