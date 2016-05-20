Купившим авто объявят налоговые каникулы на три года

Три года без транспортного налога. Власти Санкт-Петербурга введут налоговые каникулы для покупателей автомобилей. Такая мера коснется как физических, так и юридических лиц, которые в этом году купят авто, произведенные в России и зарегистрируют их в Северной столице. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на BFM.ru.