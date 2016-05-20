zr.media
ГлавноеВсе новости

Нефть марки Brent подорожала до $49,25 за баррель

20 мая 2016, 17:05
Это происходит из-за сокращения добычи нефти в США

Июльские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:46 по московскому времени подорожали на $0,44 (0,9%) - до $49,25 за баррель. Как сообщает деловая газета «Золотой Рог», на торгах в четверг их цена уменьшилась на $0,12 (0,25%), завершив день на уровне $48,81 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) утром в пятницу повысились на $0,55 (1,14%) - до $48,71 за баррель. По итогам предыдущей сессии цена контрактов снизилась на $0,03 (0,06%) и составляла на закрытие $48,16 за баррель.

По данным управления по энергетической информации (EIA) министерства энергетики США, добыча нефти в стране на прошлой неделе уменьшилась на 8,79 млн баррелей в сутки.

Кроме того, участники рынка внимательно следят за факторами, которые могут указать на возможное повышение или сохранение процентных ставок Федеральной резервной системой по итогам июньского заседания.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

#Новости#Капзатраты нефть#Корпорация нефти и газа Грузии#Нераспределенный фонд нефть#Министр нефти#НДД. экспортная пошлина на нефть#Добыча нефти в 2016#Как добывают нефть#Квоты на добычу нефти#Продажа нефти#Котировки#Запасы нефти США#Цены на нефть#Медведица Нефть#Нефть-актив#Добыча нефти США#Добыча нефти РФ#Технологии в области разведки и добычи нефти 2016#Сорт нефти#Нефть и газ &ndash; 2016#Газпром нефть шельф#Цены нефть#Европейский рыно нефти и газа#Эталон нефть#Ограничение добычи нефти#Транзит российской нефти#Марка нефти#Китай импорт нефти#Загрязненная нефть#Нефть газ#Качество нефти#Международная ассоциация транспортировщиков нефти#Добыча нефти#Экспорт нефти Китай#Потери нефти#Добыча нефти 2017#Мировой спрос на нефть#Среднегодовая цена на нефть#Прогноз цен на нефть#Экспортная пошлина на нефть#Рынок нефти#Иран добыча нефти#Снижение добычи нефти#Экспорт нефти#Поставки нефти#Иранская нефть#Баркиндо. нефть рынок#Добыча нефти в США#Экспортная пошлина нефть#История нефти#Разработка нефти#Добыча нефти на шельше#Транспортировка нефти#Инвестиции в нефть#Рынок перевозок нефти и нефтепродуктов#Нефть и конденсат#Поставка нефти#Газпром нефти#Нефть на оборудование#Запасы нефти#Нефть Грузия#Прогноз нефть#Фьючерс#Нефть США#Транзит нефти#Газпром нефть салават#Хищения нефти#Сланцевая нефть#ЮКОЛА-нефть#Министр нефти венесуэлы#Шанхайская биржа нефти и газа#Добыча нефти в России#Коэффициент извлечения нефти#Экспорт нефти в Европу#Банк качества нефти#Импорт нефти#Трудная нефть#Нефть#Добыча нефти в океане#Министр нефти Саудовской Аравии#Утечка нефти#Сокращение добычи нефти#Цены на нефть прогноз#Сверхвязкая нефть#Цена на нефть#Нефть ВОВ#Разливы нефти#Разлив нефти#Проходка нефть и газ#Газпром нефть#Высокосернистая нефть#Пошлина на нефть#Добыча нефти и газового конденсата#Нефть и Капитал#Мировой рынок нефти#Мировой рынок нефти спрос на нефть#Каюм Нефть#Доходы нефть#Легкая нефть#Нефть на войне#Газпром нефть аэро#СССР нефть#Трудноизвлекаемая нефть#Нефть зависимость#Аналитика нефть#Экспорт нефти Россия#Добыча нефти России#Нефть в обмен на товары#Избыток нефти#РН-Северная нефть#Хранилище нефти#Розлив нефти#Хищение нефти#Электростанция сырая нефть#Перевозка нефти#Российского университета нефти и газа имени И.М. Губкина#Вывоз нефти#Переработка нефти#Сернистая нефть#США добыча нефти#Бакинская нефть#Оборудование добычи нефти#СССР добыча нефти#Спрос на нефть#В мире#Общество
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56