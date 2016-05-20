Нефть марки Brent подорожала до $49,25 за баррель

Июльские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:46 по московскому времени подорожали на $0,44 (0,9%) - до $49,25 за баррель. Как сообщает деловая газета «Золотой Рог», на торгах в четверг их цена уменьшилась на $0,12 (0,25%), завершив день на уровне $48,81 за баррель.