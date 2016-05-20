Нефть марки Brent подорожала до $49,25 за баррель

Июльские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:46 по московскому времени подорожали на $0,44 (0,9%) - до $49,25 за баррель. Как сообщает деловая газета «Золотой Рог», на торгах в четверг их цена уменьшилась на $0,12 (0,25%), завершив день на уровне $48,81 за баррель.
Котировки фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) утром в пятницу повысились на $0,55 (1,14%) - до $48,71 за баррель. По итогам предыдущей сессии цена контрактов снизилась на $0,03 (0,06%) и составляла на закрытие $48,16 за баррель.
По данным управления по энергетической информации (EIA) министерства энергетики США, добыча нефти в стране на прошлой неделе уменьшилась на 8,79 млн баррелей в сутки.
Кроме того, участники рынка внимательно следят за факторами, которые могут указать на возможное повышение или сохранение процентных ставок Федеральной резервной системой по итогам июньского заседания.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.