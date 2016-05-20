Новые резиденты свободного порта Владивосток инвестируют 1,5 млрд в экономику Приморья

Еще пять компаний станут резидентами Свободного порта Владивосток. Соответствующие соглашения были подписаны с АО «Корпорация развития Дальнего Востока». Как сообщает деловая газета «Золотой Рог», резиденты инвестируют в экономику Приморского края 1,5 млрд рублей и создадут более 320 рабочих мест.
В Приморье будут строить маломерные суда, собирать пассажирские автобусы, а также построят терминал для перелива сжиженного газа и несколько логистических комплексов.
Компания ООО «Транслайн» инвестирует 1,067 млрд рублей в проект по промышленной сборке автобусов марки «Yutong», который направлен на развитие регионального производства автомобильной техники и базовых автокомпонентов на территории Дальнего Востока. Завод будет расположен в городе Артём.
Развитию туризма в регионе будет способствовать ООО «Композитное кораблестроение» - оно даст новый импульс развития туризма в Приморском крае. Проект предполагает строительство гражданского флота нового поколения для осуществления морских туристических прогулок.
«Российское судостроение всегда было передовым, но в основном в военных целях. Наша компания будет строить именно гражданские суда разных типов: рыболовные, научно-исследовательские, грузопассажирские паромы, прогулочные, скоростные круизные туристические суда и плавучие рестораны. Наш проект будет способствовать развитию туристической отрасли и федеральной программе импортозамещения. Мы собираемся создавать скоростные катамараны исключительно на базе отечественных технологий», - рассказал генеральный директор ООО «Композитное кораблестроение» Александр Мамонов.
Резидентами Свободного порта Владивосток стали также две логистические компании. ООО «Лидер» инвестирует 18 млн рублей в создание мультифункционального складского комплекса общей площадью 4370 м 2 во Владивостоке. Запуск складского комплекса будет осуществлен к 4 кварталу 2017 года. ООО «ДКП Логистик» построит комплекс с морозильными камерами, общей площадью 6000 м 2. Здесь можно будет хранить мясо, рыбу, продукцию молочной промышленности, фармацевтические препараты и др.
В городе Находка ООО «СоюзГаз» приступит к реализации проекта по созданию производственного терминала для перелива сжиженного газа LPG из железнодорожных цистерн в танк-контейнеры.
На сегодняшний день в АО «Корпорация развития Дальнего Востока» поступило 68 заявок от потенциальных резидентов Свободного порта Владивосток на сумму более 146,6 млрд рублей. В перспективе будет создано около 19 000 рабочих мест.
Справка «ЗР»:
Федеральный закон № 212 «О Свободном порте Владивосток» вступил в силу 12 октября 2015 года. Режим Свободного порта Владивосток предполагает большой спектр преференций. Общий размер страховых взносов для резидентов составляет 7,6% (не для резидентов порядка 30%). Налог на прибыль равен 0%, в течение 5 лет в федеральный и региональный бюджет, кроме того следующие 5 лет поступления в региональный бюджет равны 10% (не для резидентов 2% в федеральный и 18% в региональный). В течение 5 лет налог на землю равен 0%. До 15 дней сокращено время проведения контрольных проверок и до 40 дней сокращены сроки получения разрешительной документации на капитальное строительство.
Для вхождения в Свободный порт потенциальному резиденту необходимо соответствовать нескольким критериям. Во-первых, это должен быть новый бизнес, зарегистрированный на территории Свободного порта Владивосток. Во-вторых, объем инвестиций должен быть не менее 5 млн рублей в течение трех лет. И в – третьих, бизнес должен соответствовать разрешенным в законе видам деятельности.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.