Сироты будут жить в детских домах до 23 лет

Минобрнауки предлагает разрешить сиротам оставаться в детских домах до достижения 23 лет, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Соответствующие поправки в постановление правительства «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей» уже подготовлены (проект документа есть в наличии у «Известий»). Согласно действующему законодательству, молодой человек может находиться в детском доме (или другой организации для детей-сирот) до 18 лет. В ведомстве пояснили, что изменения будут распространяться только на тех, кто по достижении 18 лет не смог поступить в учебное заведение или не устроился на работу.
— В проекте постановления уточняется право организаций для детей-сирот разрешать временное и бесплатное проживание и питание тех молодых людей, кому исполнилось 18, но нет еще 23 лет — на период до их трудоустройства или поступления на обучение в профессиональные образовательные организации, — пояснили в пресс-службе Минобрнауки, за которым закреплены полномочия по работе с детьми-сиротами.
Отчасти предлагаемые изменения связаны с тем, что часть детей-сирот, поступивших в вуз, не заканчивают его, а некоторые отчисляются уже на 1-м курсе. Сейчас для них действует ряд льгот. Они могут пройти подготовительные курсы в университете, а затем для поступления им необходимо набрать минимальное количество баллов ЕГЭ. Помимо этого ежегодно выделяется квота в 10% от всех бюджетных мест, на которые могут претендовать дети-сироты.
Согласно законодательству, государство обязано обеспечить детей-сирот жильем. Однако мониторинг, проведенный ведомством в прошлом году с целью установления мест и условий проживания почти 130 тыс. детей-сирот, имеющих основания для получения жилья, показал, что местонахождение порядка 11 тыс. человек из них неизвестно. Фактически дети-сироты, а возможно, и их законные представители не знали о своем праве на жилье, а их законная недвижимость могла уйти в третьи руки. В связи с этим были внесены правки в законодательство, согласно которым заявление о включении ребенка в список на предоставление жилья будет подаваться законными представителями в течение трех месяцев со дня достижения ребенком 14-летнего возраста. А сами жилые помещения предлагается предоставлять детям-сиротам при достижении 18 лет по их заявлению в письменной форме.
О проблеме жилья для детей сирот упомянул и Владимир Путин во время «Форума действий» ОНФ в Йошкар-Оле. Участники рассказали президенту об эффективности расходования бюджетных средств и фактах предоставления и непредоставления жилья. В этом году на программу предусмотрено более 7 млрд рублей из федерального бюджета и 56 млрд рублей из региональных бюджетов.
Но это не единственная новелла, которая может появиться в действующем законодательстве. В случае если молодой человек все же поступил в высшее учебное заведение, то полномочия и обязанности опекуна предлагается закреплять за высшим учебным заведением. В данный момент в отношении покинувших детский дом функции опекуна передаются от организации для детей-сирот региональным органам опеки и попечительства. В ведомстве считают, что более логичным было бы передать такие полномочия вузам. Однако об обязательном применении подобной практики речи пока не идет.
Предполагается, что механизм исполнения организациями обязанностей опекуна или попечителя будет аналогичен деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за исключением требований к составу воспитательной группы; помещений, в которых размещаются воспитательные группы. Однако такой вид деятельности, как организация отдыха и оздоровления детей-сирот, остается. К профессиональным образовательным организациям, в которые дети-сироты будут помещаться под надзор, также будут применяться нормы законодательства об опеке и попечительстве, — добавили в пресс-службе Минобрнауки.
Согласно данным ведомства за январь, на учете в федеральном банке данных о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, находятся сведения о 71,4 тыс. детей — эта цифра на 18% меньше, чем в конце 2014 года (87,6 тыс. детей), и на 33% меньше, чем в конце 2013 года (107 тыс. детей). За весь 2015 год передано на воспитание в замещающие семьи более 42 тыс. детей, под предварительную опеку — почти 19 тыс. детей. Как пояснили в ведомстве, всего детей, которые были устроены в семьи, 63 335 — это 98,9% от числа переданных на воспитание в семьи граждан за весь 2014 год. При этом за 10 месяцев 2015 года было выявлено 47 203 ребенка, оставшихся без попечения родителей (за весь 2014 год — 61 621 ребенок).
Газета «Золотой Рог», Владивосток.