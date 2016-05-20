Сироты будут жить в детских домах до 23 лет

Согласно данным ведомства за январь, на учете в федеральном банке данных о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, находятся сведения о 71,4 тыс. детей — эта цифра на 18% меньше, чем в конце 2014 года (87,6 тыс. детей), и на 33% меньше, чем в конце 2013 года (107 тыс. детей). За весь 2015 год передано на воспитание в замещающие семьи более 42 тыс. детей, под предварительную опеку — почти 19 тыс. детей. Как пояснили в ведомстве, всего детей, которые были устроены в семьи, 63 335 — это 98,9% от числа переданных на воспитание в семьи граждан за весь 2014 год. При этом за 10 месяцев 2015 года было выявлено 47 203 ребенка, оставшихся без попечения родителей (за весь 2014 год — 61 621 ребенок).