Соглашения о сотрудничестве в сфере туризма подписали регионы "Восточного кольца России"

«Для того, чтобы маршрут заработал в полную силу, его нужно поставить в рамки конкретных дат, для того, чтобы турист мог спланировать путешествие. В целом очень интересные презентации, мы готовы продвигать их на рынке западной части России», – подчеркнула она.