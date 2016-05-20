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ТОР "Хабаровск" принял нового резидента

20 мая 2016, 15:00
Компания инвестирует в производство полимерных изоляторов 4,3 млн рублей

АО «Корпорация развития Дальнего Востока» подписало соглашение с ООО «Энерго-Импульс+» об осуществлении деятельности на территории опережающего развития «Хабаровск». Как сообщает деловая газета «Золотой Рог», резидент инвестирует в производство полимерных изоляторов 4,3 млн рублей.

Компания выбрала путь импортозамещения и решила самостоятельно производить составляющие для электрического оборудования на территории России, которые будет использовать для собственных нужд. Излишки производства ООО «Энерго-Импульс+» собирается сбывать на территории края с возможной перспективой распространения по всему Дальнему Востоку.

«В Хабаровском крае уже появилось немало резидентов ТОРов, которые подали нам положительный пример. Хочу отметить, что весь процесс получения статуса резидента был реализован в максимально короткий срок, а Корпорация и Правительство края оказали нам всестороннюю поддержку», - поделился генеральный директор ООО «Энерго-Импульс+» Владимир Альбрант.

Согласно утвержденному план-графику по созданию инфраструктуры в ТОР «Хабаровск» Корпорация развития Дальнего Востока построит объекты газоснабжения и электросетевой инфраструктуры (подстанция 220 кВ и линии электропередач). На данные мероприятия из федерального бюджета выделено более 1,2 млрд рублей. Объекты полностью удовлетворят потребности текущих и потенциальных резидентов.

Кроме того, на сегодняшний день в АО «Корпорация развития Дальнего Востока» поступило 26 официальных заявок от инвесторов на реализацию проектов в ТОР «Хабаровск». Общая сумма инвестиций - 33,5 млрд рублей. Будет создано более 4 500 новых рабочих мест.

Справка «ЗР»:

Для резидентов территорий опережающего развития действуют налоговые преференции. Общий размер страховых взносов на 10 лет составляет 7,6% (не для резидентов порядка 30%). Налог на прибыль не превышает 5% первые 5 лет после получения первой прибыли и последующие 5 лет – 10%, из которых 0% идут в федеральный бюджет и не более 5% в региональный (не для резидентов 2% в федеральный и 18% в региональный). В течение 3 лет налог на землю равен 0%. Понижающий коэффициент НДПИ (0 – 0,8) в течение 10 лет, далее применяется коэффициент 1. До 15 дней сокращено время проведения контрольных проверок и до 40 дней сроки получения разрешительной документации на капитальное строительство. Экологическая экспертиза объектов инфраструктуры проводится в течение 45 дней.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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