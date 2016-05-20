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В России открылось первое представительство банка инвестиций и развития Вьетнама

20 мая 2016, 12:06
Банк будет участвовать в организации пилотной схемы двусторонних расчетов в национальных валютах
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В России

Банк России принял решение об аккредитации в Москве представительства Акционерного коммерческого Банка инвестиций и развития Вьетнама (BIDV). Как сообщает деловая газета «Золотой Рог», в церемонии открытия представительства принял участие премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук.

Банк инвестиций и развития Вьетнама является старейшим и одним из крупнейших кредитных учреждений страны. Банк играет активную роль в российско-вьетнамском финансовом диалоге и по поручению глав правительств России и Вьетнама совместно с Банком ВТБ (ПАО) участвует в организации пилотной схемы двусторонних расчетов в национальных валютах.

Кроме того, BIDV является соучредителем Вьетнамско-российского совместного банка – единственного банка с российским участием на вьетнамском рынке.

«Открытие данного представительства имеет важное значение не только для вьетнамского банка, но и для дальнейшего развития российско-вьетнамского сотрудничества», – заявил заместитель Председателя Банка России Дмитрий Скобелкин на церемонии открытия представительства BIDV.

Дмитрий Скобелкин вручил исполнительному директору Банка инвестиций и развития Вьетнама господину Фан Дюк Ту Свидетельство об аккредитации представительства Банка в городе Москве.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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