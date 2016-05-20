В России открылось первое представительство банка инвестиций и развития Вьетнама

Банк инвестиций и развития Вьетнама является старейшим и одним из крупнейших кредитных учреждений страны. Банк играет активную роль в российско-вьетнамском финансовом диалоге и по поручению глав правительств России и Вьетнама совместно с Банком ВТБ (ПАО) участвует в организации пилотной схемы двусторонних расчетов в национальных валютах.