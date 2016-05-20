zr.media
ГлавноеВсе новости

В Северную Корею будем ездить без виз

20 мая 2016, 15:45
Такое предложение прозвучало на саммите ACEAH
Сюжет
Туризм

Северная Корея предложила России постепенно перейти на безвизовый режим, сообщил министр по вопросам Дальнего Востока Александр Галушка на саммите России и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на Rambler.

По словам Галушки, такое предложение было сделано на переговорах с главой МИД КНДР Ли Су Еном. Идею зафиксировали в протоколе межправительственной комиссии как перспективную, отметил российский министр.

Вместе с тем он добавил, что проводимые Северной Кореей ядерные испытания мешают торгово-экономическому сотрудничеству между двумя странами.

В настоящее время для поездки в КНДР россиянам необходимо получить визу в посольстве республики в Москве, также документы можно оформить в Находке или Хабаровске. Стоимость оформления — 50 долларов, сроки рассмотрения заявки — до одного месяца.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

#Новости#Северная Корея#Туризм#В мире#Общество
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56