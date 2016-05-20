В субботу из-за велосипедистов перекроют весь город (СХЕМА)

В субботу, 21 мая, во Владивостоке пройдет открытие велосезона-2016. Велосипед с каждым годом приобретает все большую популярность в России, в том числе и во Владивостоке. Велозаезды, впервые проведённые в 2012 году в честь открытия мостов, а затем в последующие годы показали, что в нашем городе это очень популярный транспорт. Как сообщает деловая газета «Золотой Рог», в связи с проведением мероприятия на ряде центральных улиц будет ограниченно движение и парковка транспортных средств: