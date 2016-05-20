Владивостокских автолюбителей заставят раскошелиться за парковку вдоль дорог

Для упорядочения парковки автотранспорта на территории города администрация Владивостока планирует введение оплаты за парковку вдоль городских дорог. Для этого некоторые улицы центральной части приморской столицы оснастят терминалами для оплаты парковки. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на пресс-службу мэрии.
Многие города России успешно внедряют опыт по организации платных парковок и отмечают, что введение данной меры существенно улучшило условия транзитного проезда, парковаться на улицах стало легче, и появилась дополнительная статья дохода в городской бюджет – штраф за неуплату парковки.
Проект организации платы за парковку автотранспорта во Владивостоке будет проходить обсуждение и согласование.
Владивостокцы могут помочь в этом, ответив на вопросы: На каких улицах нужны платные парковки? Какая плата должна взиматься за парковку? Свои предложения по организации платных парковок вдоль городских дорог можно прислать на адрес электронной почты [email protected]
Газета «Золотой Рог», Владивосток.