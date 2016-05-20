Все инвесторы на Дальнем Востоке получат дополнительные налоговые льготы

Как отметил Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, «новые налоговые льготы получат все без исключения инвесторы на Дальнем Востоке». «Если в течение трех лет инвестор вложил в реализацию проектов 50 млн рублей – а это не такая уж и большая инвестиция, или в течение 5 лет - 500 млн рублей, то он получает право на 10-летнюю льготу при уплате налога на прибыль и налога на добычу полезных ископаемых», подчеркнул Министр. При этом учитываются инвестиции, совершенные с 1 января 2013 года.