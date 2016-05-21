Куда пойти во Владивостоке в выходные дни

21 мая в 9 часов – городская ярмарка на центральной площади Владивостока. Более 200 товаропроизводителей и фермеров из Владивостока, Арсеньева, Лесозаводска, Спасского, Октябрьского и других районов Приморья представляют здесь свою продукцию. Горожане приобретают на ярмарке картофель, капусту, морковь, лук, чеснок, свёклу, мёд и продукты пчеловодства, соления, дикоросы, хлебобулочные и кондитерские изделия, яйца, молочную, рыбную, мясную продукцию, саженцы и цветочную рассаду. Продовольственная ярмарка, которая проводится под личным контролем главы города Игоря Пушкарёва порядка 9 лет, организована в целях насыщения потребительского рынка сельскохозяйственной продукцией и товарами местных товаропроизводителей и способствует развитию конкуренции. Отсутствие арендной платы позволяет горожанам приобретать овощи и другие продукты по умеренным ценам напрямую у товаропроизводителей. Вход свободный.