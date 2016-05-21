Куда пойти во Владивостоке в выходные дни

В предстоящие выходные – 21-22 мая – во Владивостоке состоится множество интересных и полезных мероприятий.
Культурно-массовые и познавательные мероприятия:
21 мая в 10:30 – очередное занятие в «Школе читателя» в библиотеке № 17 (ул. Иртышская, 42; тел.: 236-71-00). Вход свободный.
21 мая в 13 часов – «МультКино» и книга. Чтение книг и просмотр мультфильмов в библиотеке № 5 (ул. Леонова, 21; тел.: 245-54-99). Вход свободный.
21 мая в 13 часов – очередное занятие в «Школе юных шахматистов» в библиотеке № 17 (ул. Иртышская, 42; тел.: 236-71-00). Вход свободный.
21 мая в 13:30 - очередное занятие в «Школе читателя» в библиотеке №20 (пр-т 100-летия Владивостока, 128-а; тел.: 231-69-99). Вход свободный.
21 мая в 14 часов – уроки китайского языка для детей 7-10 лет в библиотеке № 7 (ул. Калинина, 281; тел.: 227-37-84). Вход свободный.
21 мая в 15 часов – уроки английского языка для детей 5-7 лет в рамках проекта «English corner» в библиотеке им. Н.Н. Муравьёва-Амурского (ул. Калинина, 21; тел.: 227-84-10) и в библиотеке-салоне им. А.С. Пушкина (ул. Светланская, 55; тел.: 222-35-73). Вход свободный.
22 мая в 12 часов – мастер-класс по ораторскому искусству в библиотеке № 17 (ул. Иртышская, 42; тел.: 236-71-00). Вход свободный.
22 мая в 12 часов – уроки китайского языка для детей 7-10 лет в центральной библиотеке им. А.П. Чехова (пр-т 100-летия Владивостока,48; тел.: 236-13-70). Вход свободный.
22 мая в 12 часов - очередное занятие в «Школе читателя» в библиотеке №13 (ул. Русская,78; тел.: 232-55-96). Вход свободный.
22 мая в 14 часов - психологический тренинг «Познай и измени себя» в библиотеке им. И.У. Басргина (ул. Юмашева,8; тел.: 24-402-94). Вход свободный.
22 мая в 14 часов – игра-путешествие «Ох, уж эта буква ʺАʺ» в библиотеке №13 (ул. Русская, 784 тел.: 232-55-96). Вход свободный.
22 мая в 16 часов – игротека в библиотеке №5 (ул. Леонова, 21; тел.: 245-54-99). Вход свободный.
22 мая в 16 часов - кинопоказ и обсуждение анимационного фильма «Танцор» в библиотеке №8 (ул. Приморская,5; тел.: 260-25-83). Вход свободный.
Городская ярмарка:
21 мая в 9 часов – городская ярмарка на центральной площади Владивостока. Более 200 товаропроизводителей и фермеров из Владивостока, Арсеньева, Лесозаводска, Спасского, Октябрьского и других районов Приморья представляют здесь свою продукцию. Горожане приобретают на ярмарке картофель, капусту, морковь, лук, чеснок, свёклу, мёд и продукты пчеловодства, соления, дикоросы, хлебобулочные и кондитерские изделия, яйца, молочную, рыбную, мясную продукцию, саженцы и цветочную рассаду. Продовольственная ярмарка, которая проводится под личным контролем главы города Игоря Пушкарёва порядка 9 лет, организована в целях насыщения потребительского рынка сельскохозяйственной продукцией и товарами местных товаропроизводителей и способствует развитию конкуренции. Отсутствие арендной платы позволяет горожанам приобретать овощи и другие продукты по умеренным ценам напрямую у товаропроизводителей. Вход свободный.
Спортивные события:
21 мая в 10 часов - во Владивостоке на базе Дворца спорта «Юность» (Океанский проспект, 43) пройдет чемпионат и первенство города по киокусинкай каратэ-до. Как отмечают организаторы чемпионата, в этот день в поединках сойдутся спортсмены от 12 лет и старше. Соревнования проводятся с целью формирования высоких нравственных и физических. Вход свободный.
21 мая в 10 часов - любители гребли на морских ялах соберутся во Владивостоке на Водноспортивной станции ЦСКА (ул. Набережная, 7а) для участия в соревнованиях, посвященных 285-летию со дня образования Тихоокеанского флота. Вход свободный.
21 мая в 12 часов - на акватории Амурского залива (район Спортивной гавани) пройдет первенство Владивостока по парусному спорту «Паруса нашей надежды». Соревнования пройдут в классах: "Л", "Кадет", "Парусная доска", "Оптимист", "Л 4.7" и "420". Вход свободный.
21 мая в 12 часов - на картодроме «Змеинка» (Босфора, 3) во Владивостоке пройдет первый этап открытого чемпионата по автомногоборью Drift Street Legal. Вход свободный.
21 мая в 13 часов - во Владивостоке пройдет открытие велосезона-2016. Велосипед с каждым годом приобретает все большую популярность в России, в том числе и во Владивостоке. Велозаезды, впервые проведённые в 2012 году в честь открытия мостов, а затем в последующие годы показали, что в нашем городе это очень популярный транспорт. Вход свободный.
22 мая в 10 часов - во Владивостоке на базе Дворца спорта «Юность» (Океанский проспект, 43) пройдет чемпионат и первенство города по киокусинкай каратэ-до. Как отмечают организаторы чемпионата, в этот день в поединках сойдутся спортсмены от 12 лет и старше. Соревнования проводятся с целью формирования высоких нравственных и физических. Вход свободный.
22 мая в 11.30 - на картодроме «Змеинка» во Владивостоке пройдет второй этап чемпионата города по картингу. Поддержать любимых пилотов приглашаются жители и гости приморской столицы. Вход свободный.
22 мая в 12 часов - во Владивостоке в спортивном комплексе «Восход» (ул. Русская, 74) состоится открытый Азиатско-Тихоокеанский турнир по черлидингу «Cheer Unity». Это крупнейшее событие в черлидинге проводится уже второй год в подряд. Вход свободный.
22 мая в 12 часов - во Владивостоке на острове Русский (стадион кампуса ДВФУ) состоятся Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский азимут -2016». Это самое масштабное и многочисленное соревнование по спортивному ориентированию в России. Организатором мероприятия, которое проводится в 69 субъектах Российской Федерации, выступило Министерство спорта РФ при поддержке Департамента физической культуры и спорта Приморского края, федерации спортивного ориентирования края и администрации города Владивостока. Вход свободный.
22 мая в 12 часов - на акватории Амурского залива (район Спортивной гавани) пройдет первенство Владивостока по парусному спорту «Паруса нашей надежды». Соревнования пройдут в классах: "Л", "Кадет", "Парусная доска", "Оптимист", "Л 4.7" и "420". Вход свободный.