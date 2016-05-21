"Ночь музеев" пройдет во Владивостоке в субботу (ПРОГРАММА)

С 11.00 до 00.00 ­– выставка «Морская. Море в моде ХХ-ХХI веков». Это первая в истории «Зари» междисциплинарная выставка о моде, объединяющая фотографию, видеоискусство, архивный винтаж и современные дизайнерские коллекции. Экспозицию можно будет посмотреть как самостоятельно, так и в составе экскурсий, которые будут проходить раз в два часа.