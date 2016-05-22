Во Владивостоке сегодня пройдет турнир по черлидингу "Cheer Unity"

В воскресенье, 22 марта, в 12 часов во Владивостоке в спортивном комплексе «Восход» (ул. Русская, 74) состоится открытый Азиатско-Тихоокеанский турнир по черлидингу «Cheer Unity». Как сообщает деловая газета "Золотой Рог", это крупнейшее событие в черлидинге проводится уже второй год в подряд. В соревнованиях примут участие более 400 спортсменов, более 30 команд из Владивостока, Артёма, Находка, Уссурийска, с. Хороль, Комсомольска-на-Амуре, города Вяземска Хабаровского края и другие. Возраст участников от 5 лет и старше. Соревнования пройдут в номинациях Чир, Чир Микс, Чир-Данс-Фристайл, Чир-Данс-Шоу, Групповой стант. Кроме того, в рамках мероприятия состоится конкурс капитанов и командных плакатов, которые дети рисуют сами всей командой. Как отмечают организаторы мероприятия, черлидинг – самый яркий, зрелищный, эмоциональный вид спорта. Своеобразный сплав гимнастики, акробатики и танцев, которые ни оставят никого равнодушными. Приглашаются к сотрудничеству СМИ. Организаторы просят сообщить о своём приходе заранее. Связь с руководителем по телефону 89147914392, Анфёрова Ирина Юрьевна, президент федерации черлидинга Приморского края. Администрация Владивостока приглашает жителей и гостей города поддержать ярких черлидеров. Газета «Золотой Рог», Владивосток.