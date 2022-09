Американские аналитики предсказали рост благосостояния россиян

Резкий экономический спад, который наблюдался в России в течение последних двух лет, не остановил формирование класса относительно богатых россиян, пишет главный экономист Bank of America Merrill Lynch по России и СНГ Владимир Осаковский. «Число россиян с ежемесячным доходом выше 60 тыс. руб. в 2015 году выросло на 24%, и мы ждем, что оно увеличится еще на 19% в 2016 году», — говорится в обзоре «Преодолевая впадину» (Passing through the trough). По данным банка, к концу прошлого года такой доход был у 14,8 млн россиян. Этой тенденции не мешает даже замедление роста номинальных заработных плат до исторических минимумов из-за заморозки зарплат в государственном секторе и в большом количестве частных компаний.