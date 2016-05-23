Экономика России явно идет на поправку

По оценке миссии МВФ в России, ее ВВП в текущем году сократится на 1,5%, а в следующем году вырастет на 1%. В апреле фонд ожидал сокращения российской экономики по итогам этого года на 1,8% и роста в 2017 году на 0,8%, сообщает деловая газета «Золотой Рог».