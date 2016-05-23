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Россиянам рекомендовали срочно покупать квартиры

23 мая 2016, 08:31
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На российском рынке недвижимости установились наиболее благоприятные условия для покупки жилья, заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов в эфире телеканала "Россия-1", сообщает деловая газета «Золотой Рог».

"Цены на жилье эконом-класса стоят и не растут. На рынке хорошие предложения, и банки оформляют ипотечное кредитование", — сказал он.

По оценке Шувалова, российская экономика смогла адаптироваться к трудностям и имеет все возможности для роста. Он также отметил, что иностранные инвесторы проявляют к России интерес, в регионах запускаются заводы с привлечением иностранного капитала. Фото РИА "Новости".

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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