Россиянам рекомендовали срочно покупать квартиры

По оценке Шувалова, российская экономика смогла адаптироваться к трудностям и имеет все возможности для роста. Он также отметил, что иностранные инвесторы проявляют к России интерес, в регионах запускаются заводы с привлечением иностранного капитала. Фото РИА "Новости".