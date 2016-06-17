"Дочка" "Аэрофлота" подала два иска к "Трансаэро" более чем на миллиард рублей

«Аэрофлот-Финанс» — дочерняя компания авиаперевозчика «Аэрофлот» — подала два иска к компании «Трансаэро», следует из картотеки Арбитражного суда Москвы. Как сообщает деловя газета "золотой Рог" со ссылкой на РБК, оба иска были зарегистрированы 16 июня. Первый на сумму свыше 387 млн руб. Второй иск подан на сумму почти 704 млн руб. Подробности исков пока неизвестны. Сроки рассмотрения заявлений также не указаны. В начале июня «Аэрофлот» уже подавал иск к «Трансаэро». Тогда сумма претензий составляла 429 млн руб., однако подробности иска также были неизвестны. В начале октября 2015 года на совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева было принято решение признать «Трансаэро» банкротом без реструктуризации долга. Объем банковских кредитов авиакомпании составлял 85 млрд руб. В конце октября Росавиация отозвала у перевозчика сертификат эксплуатанта, признав невозможным осуществление деятельности авиакомпании. В конце февраля «Трансаэро» подала иск в Арбитражный суд Москвы к Росавиации о признании ее действий незаконными. Кроме того, в середине мая перевозчик подал в суд на экс-гендиректора Дмитрия Сапрыкина, который возглавил компанию в сентябре 2015 года, когда она перешла под операционное управление «Аэрофлота».