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Галушка обещает Дальнему Востоку 3 триллиона рублей инвестиций уже к началу 2017 года

17 июня 2016, 19:57
Министр уверяет, что в этом году 16 новых предприятий запустятся в ТОР и свободном порту Владивосток

Министр уверяет, что в этом году 16 новых предприятий запустятся в ТОР и свободном порту Владивосток

Более 2 трлн рублей может быть вложено до конца 2016 года в инвестпроекты на российском Дальнем Востоке, объем привлеченных инвестиций уже превысил 1 трлн рублей, заявил министр РВ по развитию Дальнего Востока Александр ГАЛУШКА на сессии «Раскрывая экономический потенциал восточных регионов» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Мы (Минвостокразвития – «ЗР») обоснованно на это рассчитываем. Уже в конце этого месяца в правительстве запланировано рассмотрение еще 6 инвестпроектов суммарно на 180 млрд рублей, которые получат субсидии на создание инфраструктуры в размере 20 млрд рублей», - сказал министр.

Он уточнил, что объем привлеченных инвестиций уже превысил 1 трлн рублей, при этом на каждый рубль бюджетных денег приходятся 12 рублей частных инвестиций. «За этим сегодня стоит 230 новых проектов и предприятий. В этом году 16 новых предприятий запустятся в территориях опережающего развития и в свободном порту Владивосток. Можно будет увидеть их своими глазами», - добавил Александр Галушка.

На полях ПМЭФ-2016 Минвостокразвития провело ряд встреч с представителями американского, индийского и японского бизнеса, по итогам которых родились идеи по созданию новых ТОР.

«Год назад на форуме мы говорили о намерениях. Первые конкретные истории успеха бизнеса, на мой взгляд, лучшее свидетельство того, что Дальний Восток будет развиваться. Мы готовы и дальше совершенствовать законодательство и о ТОРах, и о свободном порте Владивостоке, об инфраструктурной поддержке. Мы настроены именно так», - оптимистично сказал министр.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Санкт-Петербург

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