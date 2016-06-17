Галушка обещает Дальнему Востоку 3 триллиона рублей инвестиций уже к началу 2017 года

«Год назад на форуме мы говорили о намерениях. Первые конкретные истории успеха бизнеса, на мой взгляд, лучшее свидетельство того, что Дальний Восток будет развиваться. Мы готовы и дальше совершенствовать законодательство и о ТОРах, и о свободном порте Владивостоке, об инфраструктурной поддержке. Мы настроены именно так», - оптимистично сказал министр.