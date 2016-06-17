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Геопортал открытых данных создан в Приморье

17 июня 2016, 09:35
Новый веб-ресурс расскажет о кадастровом делении территорий края

Новый веб-ресурс расскажет о кадастровом делении территорий Приморского края, природных ресурсах и всех организациях.

Как сообщили деловой газете "Золотой Рог" в департаменте информатизации и телекоммуникаций, портал был разработан в соответствии с майским Указом Президента РФ – о предоставлении в открытом доступе всей подведомственной информации.

«Здесь будет представлены сведения о кадастровом делении территорий Приморья, особо охраняемых зонах и организациях, расположенных в муниципалитетах с географической привязкой. Это будет самая точная и проверенная информация», – отметили в ведомстве.

Сейчас портал находится в стадии заполнения, но уже сегодня все желающие могут ознакомиться в открытом доступе с информацией об энергетической инфраструктуре, магистральной наземной транспортной сети, лесном фонде и расположением «Многофункциональных центров» и их филиалов.

«Особенно портал будет полезен для предпринимателей, разработчиков электронных приложений и сервисов, ученых», – считают в ведомстве.

Отметим, актуален портал и в свете запуска проекта «дальневосточный гектар». Веб-сайт поможет лучше ознакомиться с предлагаемыми для выдачи земли территориями.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

#Новости#Приморье#Общество
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