Геопортал открытых данных создан в Приморье

Новый веб-ресурс расскажет о кадастровом делении территорий Приморского края, природных ресурсах и всех организациях.
Как сообщили деловой газете "Золотой Рог" в департаменте информатизации и телекоммуникаций, портал был разработан в соответствии с майским Указом Президента РФ – о предоставлении в открытом доступе всей подведомственной информации.
«Здесь будет представлены сведения о кадастровом делении территорий Приморья, особо охраняемых зонах и организациях, расположенных в муниципалитетах с географической привязкой. Это будет самая точная и проверенная информация», – отметили в ведомстве.
Сейчас портал находится в стадии заполнения, но уже сегодня все желающие могут ознакомиться в открытом доступе с информацией об энергетической инфраструктуре, магистральной наземной транспортной сети, лесном фонде и расположением «Многофункциональных центров» и их филиалов.
«Особенно портал будет полезен для предпринимателей, разработчиков электронных приложений и сервисов, ученых», – считают в ведомстве.
Отметим, актуален портал и в свете запуска проекта «дальневосточный гектар». Веб-сайт поможет лучше ознакомиться с предлагаемыми для выдачи земли территориями.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.