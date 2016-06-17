Геопортал открытых данных создан в Приморье

Сейчас портал находится в стадии заполнения, но уже сегодня все желающие могут ознакомиться в открытом доступе с информацией об энергетической инфраструктуре, магистральной наземной транспортной сети, лесном фонде и расположением «Многофункциональных центров» и их филиалов.