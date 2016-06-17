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Известный кардиохирург из Словакии прооперирует приморских малышей

17 июня 2016, 16:45
Врач проведет семь операций совместно с приморскими специалистами

Знаменитый кардиохирург из Словакии Павел Говора, который считается крупнейшим специалистом в Европе по эндоваскулярному (без больших разрезов с использованием специализированного оборудования) лечению врожденных пороков сердца у детей, приезжает в Приморье.

Как сообщили газете "Золотой Рог" в департаменте здравоохранения, в крае врач с мировым именем будет работать два дня.

«Запланировано, что Павел Говора проведет в Приморье несколько дней. Основным местом работы его на это время станет краевой клинический центр специализированных видов медицинской помощи», – сообщили в ведомстве.

Во Владивостоке врач проведет семь операций совместно с приморскими специалистами.

«В нашем центре уже ожидают встречи с доктором из Словакии семь пациентов в возрасте от 2-х до 10-ти лет. Это дети из Владивостока и других городов Приморья. Всем им требуется специализированная кардиохирургическая помощь», – сообщила заместитель главного врача Светлана Маринченко.

Приезда специалиста с мировым именем ждут и сами приморские врачи. Павел Говора считается основоположником передового метода современной кардиохирургии. В ходе операций, проводимых в Приморье, ассистировать доктору будут местные врачи. Профессор Говора готов поделиться с приморскими коллегами бесценным для них опытом.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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