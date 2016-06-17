Известный кардиохирург из Словакии прооперирует приморских малышей

«В нашем центре уже ожидают встречи с доктором из Словакии семь пациентов в возрасте от 2-х до 10-ти лет. Это дети из Владивостока и других городов Приморья. Всем им требуется специализированная кардиохирургическая помощь», – сообщила заместитель главного врача Светлана Маринченко.