Куда пойти во Владивостоке в выходные дни

В предстоящие выходные – 18 и 19 июня – во Владивостоке состоится множество интересных и полезных мероприятий. Об этом сообщает деловая газета "Золотой Рог".
Культурно-массовые и познавательные мероприятия:
18 июня в 12 часов - детский киносеанс в библиотеке № 4 (ул. Светланская, 205; тел.: 226-91-44).Вход свободный.
18 июня в 13 часов – кинопоказ «Мультяшка» в библиотеке №5 (ул. Леонова, 21; тел.: 245-54-99). Вход свободный.
18 июня в 13 часов - очередное занятие в «Школе читателя» в библиотеке №20 (пр-т 100-летия Владивостока, 128-а; тел.: 231-69-99). Вход свободный.
18 июня в 13 часов – очередное занятие в «Школе юных шахматистов» в библиотеке № 17 (ул. Иртышская, 42; тел.: 236-71-00). Вход свободный.
18 июня в 14 часов – урок рисования «Веселый художник» в библиотеке № 16 (ул. Котельникова,20; тел.: 220-28-52). Вход свободный.
18 июня в 14 часов – «Летний» детский кинотеатр в библиотеке №13 (ул. Русская,78; тел.: 232-55-96).Вход свободный.
18 июня в 14 часов – игротека в библиотеке № 7 (ул. Калинина, 281; тел.: 227-37-84). Вход свободный.
18 июня в 15 часов - игротека в библиотеке № 9 (ул. Талалихина,5; тел.: 263-86-28). Вход свободный.
18 июня в 15 часов - игротека в библиотеке № 16 (ул. Котельникова,20; тел.: 220-28-52). Вход свободный.
18 июня в 15 часов - виртуальная экскурсия «Чур! Заповедано» в библиотеке №20 (пр-т 100-летия Владивостока, 128-а; тел.: 231-69-99). Вход свободный.
18 июня в 16 часов - игротека в библиотеке № 21 (ул. Нейбута,45; тел.: 264-15-60). Вход свободный.
19 июня в 13 часов – кинопоказ «Мультяшка» в библиотеке №5 (ул. Леонова, 21; тел.: 245-54-99). Вход свободный.
19 июня в 13 часов – театральная студия «Дебют» в библиотеке №13 (ул. Русская,78; тел.: 232-55-96).Вход свободный.
19 июня в 14 часов – психологический тренинг «Познай и измени себя» в библиотеке им. И.У. Басаргина (ул. Юмашева, 8; тел.: 244-02-94). Вход свободный.
19 июня в 14 часов – урок рисования «Веселый художник» в библиотеке № 16 (ул. Котельникова,20; тел.: 220-28-52). Вход свободный.
19 июня в 14 часов – презентация книги С. Л. Прокофьевой «Сказка о ветре в безветренный день» в библиотеке №13 (ул. Русская,78; тел.: 232-55-96). Вход свободный.
19 июня в 14 часов – игротека в библиотеке № 7 (ул. Калинина, 281; тел.: 227-37-84). Вход свободный.
19 июня в 15 часов – настольные развивающие и компьютерные игры в библиотеке №5 (ул. Леонова, 21; тел.: 245-54-99). Вход свободный.
19 июня в 15 часов - игротека в библиотеке № 9 (ул. Талалихина,5; тел.: 263-86-28). Вход свободный.
19 июня в 15 часов - игротека в библиотеке № 16 (ул. Котельникова,20; тел.: 220-28-52). Вход свободный.
19 июня в 15:30 – час памяти «Брестская крепость» в библиотеке №13 (ул. Русская,78; тел.: 232-55-96). Вход свободный.
19 июня в 16 часов - игротека в библиотеке № 21 (ул. Нейбута,45; тел.: 264-15-60). Вход свободный.
Спортивные события:
18 июня в 11 часов - во Владивостоке, на набережной Спортивной гавани состоится интересное международное физкультурно-оздоровительное мероприятие – День йоги. В числе его организаторов – генеральное консульство Республики Индия во Владивостоке, администрация Владивостока, а также представители работающих в нашем городе центров йоги. Вход свободный.
18 июня в 14 часов - 17 гонщиков соберутся в эти выходные на третьем этапе российской дрифт-серии Восток. Предыдущий этап прошёл в Хабаровске пять недель назад, поэтому гонщики успели хорошо подготовится к парному дрифту и готовы завоевать внимание зрителей. Событие пройдёт на СТК «Приморском кольце» (г. Артем, ул. Солнечная, 1). Подробности на www.rdsvostok.ru.
19 июня в 11 часов - на картодроме «Змеинка» (ул. Босфора, 3) пройдет третий этап чемпионата Владивостока по картингу. Соревнования проводятся при поддержке владивостокской федерации картинга, МАУ «Центра развития физической культуры и массового спорта среди различных категорий населения, в том числе по техническим видам спорта» и администрации приморской столицы. Вход свободный.
19 июня в 14 часов - 17 гонщиков соберутся в эти выходные на третьем этапе российской дрифт-серии Восток. Предыдущий этап прошёл в Хабаровске пять недель назад, поэтому гонщики успели хорошо подготовится к парному дрифту и готовы завоевать внимание зрителей. Событие пройдёт на СТК «Приморском кольце» (г. Артем, ул. Солнечная, 1). Подробности на www.rdsvostok.ru. Фото Андрея САВИНА.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.