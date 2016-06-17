Куда пойти во Владивостоке в выходные дни

18 июня в 14 часов - 17 гонщиков соберутся в эти выходные на третьем этапе российской дрифт-серии Восток. Предыдущий этап прошёл в Хабаровске пять недель назад, поэтому гонщики успели хорошо подготовится к парному дрифту и готовы завоевать внимание зрителей. Событие пройдёт на СТК «Приморском кольце» (г. Артем, ул. Солнечная, 1). Подробности на www.rdsvostok.ru.