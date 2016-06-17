Минвостокразвития готовит проект "энергетического кольца" Россия - Япония – Южная Корея – Китай

Он добавил, что на повестке дня стоит вопрос не просто о поставке электроэнергии из России в Японию, а расширение проекта до энергокольца Россия - Япония – Южная Корея - Китай. «В таком концепте мы будем это прорабатывать, но конкретное ТЭО первого шага - это Россия – Япония», - сказал Галушка.