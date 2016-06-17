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Минвостокразвития готовит проект "энергетического кольца" Россия - Япония – Южная Корея – Китай

17 июня 2016, 20:07
Конкретные предложения будут представлены на втором Восточном экономическом форуме

Конкретные предложения будут представлены на втором Восточном экономическом форуме

Амбициозный проект энергетического моста «Сахалин-Хоккайдо» может получить продолжение в Южной Корее и Китае. Минвостокразвития РФ создает рабочую группу, которая займется разработкой проекта «энергетического кольца» между Россией и Японией, сообщил министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр ГАЛУШКА на сессии «Раскрывая экономический потенциал восточных регионов» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). В перспективе к проекту подключатся Южная Корея и Китай.

«Мы закончили переговоры с японскими партнерами - с JBIC (Японский банк международного сотрудничества – «ЗР») и SoftBank (японский оператор мобильной связи – «ЗР») которые подтверждают готовность финансировать проект. При министерстве создается рабочая группа по этому проекту», - сказал министр.

Он добавил, что на повестке дня стоит вопрос не просто о поставке электроэнергии из России в Японию, а расширение проекта до энергокольца Россия - Япония – Южная Корея - Китай. «В таком концепте мы будем это прорабатывать, но конкретное ТЭО первого шага - это Россия – Япония», - сказал Галушка.

Министр пообещал, что уже на Восточном экономическом форуме, который пройдет в начале сентября во Владивостоке, Минвостокразвития представит конкретные предложения по этому вопросу.

На первом Восточном экономическом форуме глава «Интер РАО» Борис КОВАЛЬЧУК провел презентацию проекта энергомоста «Сахалин – Хоккайдо», стоимость которого оценивается в $6-7 млрд.

Согласно презентации, проект строительства энергомоста предусматривает два этапа.

На первом этапе (2016-2020 гг.) предполагается построить угольную электростанцию мощностью до 1050 МВт в центральной части Сахалина вблизи месторождения бурого угля (запасов хватит на 100-150 лет), ЛЭП постоянного тока до пролива Лаперуза, строительство подводного участка линии, а также расширение или строительство новых мощностей на территории Японии.

Второй этап (2021-2025 гг.) предполагает строительство дополнительных блоков угольной станции дополнительно на 1050 МВт и 800 МВт парогазовой мощности в южной части Сахалина. В долгосрочной перспективе ОЭС Сахалина может быть объединена с материковой частью РФ.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Санкт-Петербург

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