На Дальнем Востоке будет создан аналог американской биржи NASDAQ

Ценными бумагами компаний Дальнего Востока будут торговать через специально разработанную систему
Фонд развития Дальнего Востока (ФРДВ) и РТС создадут инвестиционную систему «Восход» для привлечения инвестиций в развитие экономики российского Дальнего Востока. Система представляет сервис для конечного инвестора, включающий в себя биржевую и брокерскую инфраструктуру. Соглашение о реализации проекта подписали в рамках ПМЭФ-2016 гендиректор АО «ФРДВ» Алексей ЧЕКУНКОВ и президент НП РТС Роман ГОРЮНОВ.
Общий объем потребности в инвестициях в регион оценивается примерно в 280 млрд рублей. Речь идет, прежде всего, о проектах, реализуемых в рамках территорий опережающего развития (ТОР) и Свободного порта Владивосток.
Предполагается, что в инвестиционной системе «Восход» будут доступны различные финансовые продукты для инвесторов: на первом этапе, это будут акции и облигации дальневосточных эмитентов, в дальнейшем предполагается расширение инструментария для создания максимально широких возможностей для инвесторов. В рамках проекта будут задействованы возможности существующих биржевых площадок.
«Новая биржевая онлайн-платформа с упрощенными правилами идентификации клиентов, которую мы называем «русский NASDAQ», позволит создать рынок более рисковых розничных инвестиций в динамичные дальневосточные компании», - заявил Алексей Чекунков.
При этом возможность осуществлять операции с активами, представленными в системе, помимо российских инвесторов, получат представители стран АТР.
Досье «Золотого Рога»: Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона создан по инициативе президента РФ и председателя правительства РФ. Фонд осуществляет инвестиции в создание новых предприятий и объектов инфраструктуры. В настоящее время правительством РФ одобрено участие фонда в реализации 7 проектов общей стоимостью 87,8 млрд рублей, из которых инвестиции Фонда составят 11,3 млрд руб. Совокупный капитал под управлением - 80 млрд рублей. НП РТС объединяет около 80 профессиональных участников финансового рынка и ведет работу над рядом проектов - рынок иностранных ценных бумаг на Санкт-Петербургской бирже, многофункциональная информационная система внебиржевого рынка RTS Board, универсальная тендерная площадка RTS Tender, а также предлагает IT-сервисы для участников финансового рынка.
Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Санкт-Петербург