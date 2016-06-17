На Дальнем Востоке будет создан аналог американской биржи NASDAQ

Досье «Золотого Рога»: Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона создан по инициативе президента РФ и председателя правительства РФ. Фонд осуществляет инвестиции в создание новых предприятий и объектов инфраструктуры. В настоящее время правительством РФ одобрено участие фонда в реализации 7 проектов общей стоимостью 87,8 млрд рублей, из которых инвестиции Фонда составят 11,3 млрд руб. Совокупный капитал под управлением - 80 млрд рублей. НП РТС объединяет около 80 профессиональных участников финансового рынка и ведет работу над рядом проектов - рынок иностранных ценных бумаг на Санкт-Петербургской бирже, многофункциональная информационная система внебиржевого рынка RTS Board, универсальная тендерная площадка RTS Tender, а также предлагает IT-сервисы для участников финансового рынка.