На ПМЭФ Сбербанк и компания "1С" заключили соглашение о сотрудничестве

«Ведение бухгалтерского учета – это одна из базовых обязанностей предпринимателей. И, безусловно, 1С является стандартом для любого бухгалтера. В интернет-банке Сбербанка обслуживается более 1,3 миллионов юридических лиц, и наша задача облегчить их деятельность, предоставив эффективные инструменты. Благодаря нашему совместному с «1С» решению, бухгалтер нашего клиента сможет проводить платежи и получать выписки с расчетных счетов, не покидая «1С:Предприятие 8», – сообщил Анатолий Попов.