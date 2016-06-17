На ПМЭФ Сбербанк и компания "1С" заключили соглашение о сотрудничестве

В ходе Петербургского международного экономического форума Сбербанк и компания «1С» заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве. Соглашение подписали старший вице-президент Сбербанка Анатолий Попов и директор компании «1С» Борис Нуралиев, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
Соглашение позволит Сбербанку и «1С» расширить спектр высокотехнологичных продуктов и услуг, предлагаемых корпоративным клиентам, сообщили "Золотому Рогу" в пресс-службе банка.
Благодаря интеграции интернет-банка для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей «Сбербанк Бизнес Онлайн» с решениями для управления и учета системы «1С:Предприятие 8», пользователи могут теперь проводить платежи в «Сбербанк Бизнес Онлайн», а также получать выписки с расчетных счетов прямо из программ «1С».
«Ведение бухгалтерского учета – это одна из базовых обязанностей предпринимателей. И, безусловно, 1С является стандартом для любого бухгалтера. В интернет-банке Сбербанка обслуживается более 1,3 миллионов юридических лиц, и наша задача облегчить их деятельность, предоставив эффективные инструменты. Благодаря нашему совместному с «1С» решению, бухгалтер нашего клиента сможет проводить платежи и получать выписки с расчетных счетов, не покидая «1С:Предприятие 8», – сообщил Анатолий Попов.
«Мы считаем очень важным успешное завершение в Сбербанке этапа пилотной эксплуатации технологии DirectBank для работы системы «Сбербанк Бизнес Онлайн» через интерфейсы «1С:Предприятие 8». Теперь клиенты Сбербанка и пользователи программных продуктов компании «1С» смогут использовать технологию DirectBank (прямой обмен с банком) во всех регионах, что позволит существенно повысить эффективность работы, удобство и безопасность проведения платежей», – отметил директор «1С» Борис Нуралиев.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.