Первый в России сверхскоростной поезд на воздушной подушке будет запущен из Китая до порта Зарубино

«Мы договорились о том, что предложим в качестве «пилота» этой компании (Hyperloop), проект развития транспортного коридора «Приморье-2». Как утверждают коллеги, инфраструктура будет создана дешевле, чем железнодорожная. То есть о 70 км можно говорить в пределах 30-40 млрд рублей при сегодняшнем курсе. Позиция Минтранса такова: проект может быть реализован без какой-либо государственной поддержки. Поскольку компания и занимается продвижением этого проекта, мы просто предлагаем свою площадку для его реализации в качестве пилота», - сказал министр.