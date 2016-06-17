Сделать фотографию на паспорт жители Владивостока смогут в МФЦ

Напомним, развитие сети МФЦ и расширение спектра госуслуг, предоставляемых в электронном виде, – задача, поставленная Губернатором Владимиром Миклушевским в этом году перед департаментом информатизации и телекоммуникаций. На сегодняшний день приморцам доступно более 200 федеральных, региональных и муниципальных услуг. В режиме «одного окна» посетители многофункциональных центров могут оформить материнский капитал, недвижимое имущество, документы при смене фамилии и получить другие услуги.