Студия "Зов тайги" за фильм о леопарде получила спецприз международного кинофестиваля

«Эта картина – лучшее из всего, что мне и команде «Зова тайги» удалось сделать, - говорит автор и режиссер ленты Василий Солкин, руководитель отдела по связям с общественностью Амурского филиала WWF России.- В предшествующих девяти фильмах мы все время вынуждены были срываться на крик, призывая спасти редчайшую кошку, старались «достучаться до небес», пугали зрителя пожарами, трупами леопардов, погибших от браконьерской пули… И вот, наконец, нам удалось сделать кино не о леопардовых проблемах, а о нем самом и о его личной жизни. Немудрено, что фильм сразу же нашел дорогу в федеральный эфир».