Свалку отходов в приаэродромной территории аэропорта Владивосток прикрыла прокуратура

По требованию прокурора проведено эколого-орнитологическое обследование аэродромной и приаэродромной территории, которое показало, что использование данной площадки способствует привлечению и массовому скоплению птиц, что создает реальную угрозу их столкновения с воздушными судами и может повлечь за собой причинение вреда жизни и здоровью пассажиров и членов экипажей.