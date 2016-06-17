В Приморье WWF помогает повысить раскрываемость экологических преступлений

«Теоретическая и практическая помощь, которую получают сотрудники правоохранительных органов на семинарах, организуемых Всемирным фондом природы на факультете повышения квалификации и переподготовки кадров ПГСХА, позитивно сказывается на практике расследования уголовных дел об экологических преступлениях, связанных с незаконными рубками лесных насаждений, незаконным выловом биоресурсов, незаконной охотой, незаконной добычей и оборотом особо ценных диких животных и водных биоресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и охраняемым международными договорами Российской Федерации, - говорит врио начальника ОКМ СУ УМВД России по Приморскому краю подполковник юстиции Ирина Кунякина. – Следственным управлением УМВД России по Приморскому краю был проведен анализ расследования преступлений по уголовным делам, возбужденным в 2016 году по ст. 260 УК РФ (незаконная рубка). Так, за 1 квартал 2016 года возбуждено 128 уголовных дел в сфере лесопромышленного комплекса, в суд направлено 48 уголовных дел, что на 41,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года».