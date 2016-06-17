В России запретили продажу презервативов Durex

В общей сложности под запрет попали 11 видов продукции под брендом Durex: Pleasuremax, Classic, Fruity Mix, Extra Safe, Elite, Long Play, XXL, Dual Extase, Sensation, Invisible и Real Feel. Судя по сайту Durex в России, это большая часть ассортимента в категории, который содержит в общей сложности 13 позиций. Помимо контрацептивов компания «Рекитт Бенкизер» производит под брендом Durex гели и смазки — их продажа в аптеках продолжается в обычном режиме.