В Сирии погиб военнослужащий-дальневосточник

В составе ВС РФ погибший проходил службу по контракту. Сначала об этом сообщила ГТРК "Амур", однако позже с сайта ГТРК сообщение удалили. Но на этот момент "Интерфаксу" в Минобороны подтвердили гибель младшего сержанта от ран в московском госпитале им. Бурденко.