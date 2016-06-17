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В Сирии погиб военнослужащий-дальневосточник

17 июня 2016, 13:23
Он подорвался на мине...

На территории Сирии погиб российских военнослужащий Михаил ШИРОКОПОЯС. Он был артиллеристом и служил в 35-й армии, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

В составе ВС РФ погибший проходил службу по контракту. Сначала об этом сообщила ГТРК "Амур", однако позже с сайта ГТРК сообщение удалили. Но на этот момент "Интерфаксу" в Минобороны подтвердили гибель младшего сержанта от ран в московском госпитале им. Бурденко.

По информации журналистов, Михаил Широкопояс был отправлен в боевую командировку в Сирию в апреле этого года, а спустя месяц получил смертельное ранение. Тело погибшего военного доставили на родину и похоронили в поселке городского типа Серышево Амурской области.

По словам отца погибшего Геннадия Широкопояса, его сын принимал участие в боевых действиях, однако где именно, мужчина не уточнил. Как говорят родственники, младший сержант подорвался на мине. Его прооперировали в Москве, но спасти не смогли…

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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