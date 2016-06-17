В Сирии погиб военнослужащий-дальневосточник

На территории Сирии погиб российских военнослужащий Михаил ШИРОКОПОЯС. Он был артиллеристом и служил в 35-й армии, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
В составе ВС РФ погибший проходил службу по контракту. Сначала об этом сообщила ГТРК "Амур", однако позже с сайта ГТРК сообщение удалили. Но на этот момент "Интерфаксу" в Минобороны подтвердили гибель младшего сержанта от ран в московском госпитале им. Бурденко.
По информации журналистов, Михаил Широкопояс был отправлен в боевую командировку в Сирию в апреле этого года, а спустя месяц получил смертельное ранение. Тело погибшего военного доставили на родину и похоронили в поселке городского типа Серышево Амурской области.
По словам отца погибшего Геннадия Широкопояса, его сын принимал участие в боевых действиях, однако где именно, мужчина не уточнил. Как говорят родственники, младший сержант подорвался на мине. Его прооперировали в Москве, но спасти не смогли…
Газета «Золотой Рог», Владивосток.