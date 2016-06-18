Из кассовых зон магазинов могут исчезнуть табак и алкоголь

Депутаты Госдумы 17 июня рассмотрят законопроект, регламентирующий правила размещения на прилавках магазинов сигарет и спиртного, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Поправки предлагаются сразу в два федеральных закона — «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» и «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», пишут «Известия».
Автором инициативы выступает заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Игорь Чернышев. Сенатор от Томской области предлагает размещать полки с табачной и алкогольной продукцией в магазинах площадью свыше 50 кв. м на расстоянии не ближе 5 м от кассовых аппаратов. По его мнению, это позволит развести потоки курящих и некурящих покупателей.
— Люди, которые покупают на кассах сигареты, сегодня пользуются преимущественным правом. Во-первых, на них тратится больше времени — вся очередь ждет, когда они выберут товар. Во-вторых, бывает, что на конкретной кассе нужных сигарет нет и кассир начинает искать их на другой, тем самым задерживая очередь и вызывая нервозность остальных покупателей. Бывают случаи, когда человек покупает не для себя: нужных сигарет не оказалось, и он звонит, уточняет, или продавец начинает консультировать, что купить взамен. Во всех этих случаях продажа на кассах (даже в отсутствие открытой выкладки) — это скрытая реклама табачной продукции, — пояснил Игорь Чернышев «Известиям».
В отличие от сигарет алкоголь на кассах встречается реже. Тем не менее такие случаи есть. Как считает сенатор, это та же скрытая реклама.
— Речь идет, к примеру, о 50-граммовых бутылочках: бывает, их выставляют в наборах, бывает, продают поштучно. Лежит на кассе маленькая бутылочка — почему ее не взять? Берут попутно, как жвачку, — отметил сенатор.
Инициативу Игоря Чернышева поддерживают представители общественных организаций, выступающих за здоровый образ жизни. Так, член координационного совета по борьбе против табака при Минздраве России Виктор Зыков считает, что это «правильное предложение».
— Конечно, боксы с сигаретами привлекают внимание: на них есть подсветка, они выполнены достаточно стильно. Их производят сами табачные компании, которые «растягивают» свой бренд: буквы, цвета, нанесенные на эти боксы, напоминают о конкретном бренде. Эти светящиеся, манящие к себе коробки видит каждый покупатель, в том числе дети. Если бы табачные боксы стояли в отдельном углу, наверное, меньше людей обращали бы на них внимание. Кроме того, это сократило бы очереди на кассах, — считает Зыков.
Руководитель федерального проекта «Трезвая Россия», член Общественной палаты России Султан Хамзаев сообщил «Известиям», что введение четкого зонирования торговых площадей в отношении алкогольной продукции было бы оправданно (с подобной инициативой два года назад выступал и сам Хамзаев вместе со своими коллегами).
— У нас есть примеры магазинов, где стеллажи, расположенные непосредственно в кассовой зоне, заняты только алкогольной продукцией. В то же время это место скопления практически всех покупателей, в том числе тех, кто пришел в магазин за молочными продуктами или даже за детским питанием. Кроме того, у детей, видящих спиртное, складывается впечатление, что алкоголь — это пища, так как они воспринимают магазин как место, где покупается еда. В первую очередь мы должны их оградить от скрытой рекламы алкоголя, как это было сделано в случае с табаком, — отметил Хамзаев.
По словам заместителя председателя комитета Госдумы по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Виктора Звагельского («Единая Россия»), необходимая законодательная база по заявленной теме сформирована.
— В нашем законодательстве всё, что связано с размещением табачных изделий, полностью соответствует нормам Всемирной организации здравоохранения. Во всех странах, за исключением Австралии и Новой Зеландии, которые размещают пачки сигарет вдали от кассовых аппаратов и не показывают их «лицом», приняты такие же нормы, как у нас. Вводить дополнительные ограничения нет никакого смысла. У нас и так действует достаточно жесткий закон по ограничению табакокурения, — пояснил Виктор Звагельский.
Не поддерживает законопроект и другой заместитель председателя экономического комитета Госдумы — Николай Арефьев (КПРФ).
— У нас экономика в упадке, социальное обеспечение на низком уровне, а мы рассматриваем законопроекты о том, на сколько метров бутылки должны стоять от кассы. Я считаю, что это совершенно непринципиальный закон, абсолютно ненужный. Это можно отрегулировать обыкновенными правилами торговли или другими подзаконными актами, — отметил Николай Арефьев.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.