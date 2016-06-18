Из кассовых зон магазинов могут исчезнуть табак и алкоголь

— У нас есть примеры магазинов, где стеллажи, расположенные непосредственно в кассовой зоне, заняты только алкогольной продукцией. В то же время это место скопления практически всех покупателей, в том числе тех, кто пришел в магазин за молочными продуктами или даже за детским питанием. Кроме того, у детей, видящих спиртное, складывается впечатление, что алкоголь — это пища, так как они воспринимают магазин как место, где покупается еда. В первую очередь мы должны их оградить от скрытой рекламы алкоголя, как это было сделано в случае с табаком, — отметил Хамзаев.