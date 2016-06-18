Противолодочник "Адмирал Трибуц" возвращается на ТОФ в ипостаси мощного эсминца

Наш Тихоокеанский флот представляет собой достаточно мощную группировку кораблей по списочному составу. Однако по факту многие суда находятся в длительном ремонте, и уже тает надежда на их возвращение в строй, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Правда, в последние годы Минобороны, видимо, решило вернуть в строй всё, что получится отремонтировать из кораблей на приколе, а те, что ходят в море, планируют модернизировать по максимуму.
Одним из таких кораблей станет «Адмирал Трибуц» из серии больших противолодочных кораблей проекта 1155, что ушел на ремонт еще в 2012 году. Тогда даже поговаривали, что он встал в док «насовсем».
Но нет, он уже готов и проходит ходовые испытания, чтобы вернутся в строй буквально в следующем месяце.
Что изменилось в противолодочном корабле после модернизации?
Стоит сказать, что суда этой серии не просто так назывались большими - их водоизмещение составляет почти 7 тыс. тонн. Это лишь чуть меньше, чем мощнейшие японские эсминцы типа «Атаго».
Ну и противолодочными их называли не просто так – основу вооружения составляли восемь пусковых установок противолодочных ракет «Раструб-Б», две реактивно-бомбовые установки «Смерч-2» и восемь торпедных аппаратов.
Подозреваю, что «Смерч» и торпедные аппараты оставят без изменений, а вот вместо противолодочных ракет корабль получит всем известные крылатые ракеты «Калибр». Какие именно - противокорабельные (против наземных целей) или противолодочные – неизвестно. Может быть даже все вместе. Но в любом случае, они будут помещены в вертикальную пусковую установку УКСК 3С14, куда можно будет запихать хоть одни, хоть другие.
За прикрытие от атак с воздуха отвечали два ЗРК «Кинжал» на 64 пусковых установки.
Вместо них поставили корабельные зенитно-ракетные комплексы «Редут» - морская версия С-400. Чрезвычайно эффективное оружие, способное создавать эшелонированную противовоздушную оборону за счет различной номенклатуры ракет одновременно используемых в комплексе. Один такой корабль способен прикрыть и себя и силы союзников.
Ну а в купе с новой универсальной артустановкой А-192 «Армат», которую поставят вместо устаревших пушек АК-100, это будет действительно грозное оружие.
Соответственно, под новое вооружение поменяли всю корабельную систему управления.
Таким образом, если «Адмирал Трибуц» снарядить противокорабельными калибрами, мы вместо противолодочного корабля получим универсальный эсминец, способный эффективно уничтожать подводные лодки, судна противника, цели в воздухе, а если добавить ракеты класса «корабль-земля», то и поддерживать наземные операции.
«Адмирал Трибуц» обкатывает на себе технологию модернизации кораблей проекта 1155. В ближайшие 4 года Минобороны РФ планирует обновить все корабли этой серии.
Получается, что в составе нашего Тихоокеанского флота неожиданно появится корабли, подобные суднам американской серии «Арли Бёрк», только превосходящие их по вооружению.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.