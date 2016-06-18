Противолодочник "Адмирал Трибуц" возвращается на ТОФ в ипостаси мощного эсминца

Подозреваю, что «Смерч» и торпедные аппараты оставят без изменений, а вот вместо противолодочных ракет корабль получит всем известные крылатые ракеты «Калибр». Какие именно - противокорабельные (против наземных целей) или противолодочные – неизвестно. Может быть даже все вместе. Но в любом случае, они будут помещены в вертикальную пусковую установку УКСК 3С14, куда можно будет запихать хоть одни, хоть другие.