Путин пообещал Владимиру Миклушевскому и его коллегам "серьезный разговор" уже этой осенью

«Я прошу правительство совместно с деловыми сообществами подумать о дополнительных механизмах поощрения лучших региональных управленческих команд. И, напротив, будем принимать серьезные меры, вплоть до кадровых решений, в отношении тех руководителей регионов, которые не понимают, что поддержка бизнеса является важнейшим ресурсом развития региона и всей страны», - сказал президент.