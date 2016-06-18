Путин пообещал Владимиру Миклушевскому и его коллегам "серьезный разговор" уже этой осенью

За эффективное управление регионом обещаны как поощрение, так и «кадровые решения»
Президент РФ Владимир ПУТИН, выступая в рамках пленарного заседания на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил о том, что осенью проведет с главами регионов «серьезный разговор» об эффективности управления, сообщает корреспондент Деловой газеты «Золотой Рог» из северной столицы.
«Я прошу правительство совместно с деловыми сообществами подумать о дополнительных механизмах поощрения лучших региональных управленческих команд. И, напротив, будем принимать серьезные меры, вплоть до кадровых решений, в отношении тех руководителей регионов, которые не понимают, что поддержка бизнеса является важнейшим ресурсом развития региона и всей страны», - сказал президент.
Путин надеется то, что руководители субъектов РФ его услышат, после чего осенью состоится обсуждение итогов проведенного анализа.
Президент РФ также сообщил, что в ближайшее время будет создан Совет по стратегическому развитию и приоритетным проектам, который возглавит сам глава государства. Президиумом совета будет руководить премьер-министр Дмитрий МЕДВЕДЕВ.
Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Санкт-Петербург
Фото с сайта Кремля