Путин позвал с собой во Владивосток участников ПМЭФ-2016

«В июне с нашими китайскими коллегами мы планируем дать официальный старт переговорам о создании всеобъемлющего торгово-экономического партнерства в Евразии с участием государств европейского экономического союза и Китая. Рассчитываю, что это станет одним из первых шагов к формированию большого евразийского партнерства. Обязательно вернемся к обсуждению этого масштабного проекта на Восточном экономическом форуме, который состоится в начале сентября во Владивостоке и, пользуясь случаем я всех вас приглашаю принять в нем участие», - сказал президент России.