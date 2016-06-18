Во Владивостоке будут торговать арендным жильем

Пилотные проекты по коллективным инвестициям в арендное жилье через закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФ) будут запущены до конца года во Владивостоке, Москве, Томске и Казани, сообщил журналистам руководитель Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) Александр ПЛУТНИК в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). АИЖК также предлагает предоставлять для арендаторов жилья налоговый вычет как при покупке.