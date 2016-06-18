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Во Владивостоке будут торговать арендным жильем

18 июня 2016, 21:44
Приморье станет одним из пилотных регионов для продажи арендного жилья через паевые фонды

Приморье станет одним из пилотных регионов для продажи арендного жилья через паевые фонды

Пилотные проекты по коллективным инвестициям в арендное жилье через закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФ) будут запущены до конца года во Владивостоке, Москве, Томске и Казани, сообщил журналистам руководитель Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) Александр ПЛУТНИК в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). АИЖК также предлагает предоставлять для арендаторов жилья налоговый вычет как при покупке.

АИЖК планирует приобретать жилые объекты через договора долевого участия, формировать ЗПИФ и выставлять паи на открытом рынке инвесторам.

В качестве партнеров рассматриваются компании «Интеко», «Капитал Групп» и банк ВТБ. Оператором готового арендного жилья будет выступать АИЖК.

Фонд будет создан, как только АИЖК договорится о цене жилья, уточнил Плутник.

Ранее первый вице-премьер Игорь ШУВАЛОВ заявлял, что проект коллективных инвестиций в арендное жилье нужно реализовывать с осторожностью, не навязывая населению аренду вместо приобретения жилья.

Кроме того, АИЖК предлагает предоставить арендаторам жилья возможность воспользоваться налоговым вычетом по аналогии с вычетом при покупке квартиры. Вычет может составлять до 1 млн рублей на весь срок аренды

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Санкт-Петербург

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