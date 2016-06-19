Японцы готовы заставить Дальний Восток своими газотурбинными установками

Первый опыт использования японского оборудования состоялся на острове Русский. И не без проблем с японской стороны
ПАО «РАО Энергетические системы Востока» (входит в группу «Русгидро») готовит пилотный проект по использованию газотурбинного оборудования японского производства на Дальнем Востоке, в том числе в Приморье. По данным Деловой газеты «Золотой Рог», в качестве возможных проектов взаимодействия рассматривается строительство мини-ГТУ-ТЭЦ в Артеме.
Первый опыт использования японского оборудования был использован на острове Русский
В рамках Санкт-Петербургского экономического форума (ПМЭФ) соглашение о сотрудничестве подписали гендиректор дальневосточного энергохолдинга Сергей ТОЛСТОГУЗОВ, глава республики Саха (Якутия) Егор БОРИСОВ и представители японских компаний
Соглашение предусматривает возможность реализации проекта с использованием газотурбинного оборудования производства Kawasaki Heavy Industries ltd в Якутии.
Стратегическим партнером проекта выступает компания Sojitz Corporation, а консультационную поддержку осуществляет компания Ernst & Young Advisory Co., которая по поручению министерства экономики, торговли и промышленности Японии провела исследование коммерческих возможностей в области энергоэффективности тепло-электрогенерации Дальнего Востока России.
Согласно документу, с целью детальной проработки проекта стороны сформируют рабочую группу. Японские компании вместе с Ernst & Young Advisory Co. разработают технико-экономическое обоснование и схемы финансирования проекта, а «РАО ЭС Востока» и Якутия предоставят всю необходимую для этого информацию.
Стороны совместно рассмотрят результаты проведенной работы и определят возможность и условия реализации проекта. «Японские компании – важные для нас партнеры. Мы очень рады, что даже в условиях непростой конъюнктуры нам удается наращивать портфель совместных перспективных проектов. Важно, что наше сотрудничество не ограничивается какой-то одной сферой. Я уверен, что использование и внедрение передового опыта японских компаний поможет нам улучшить энергетическую инфраструктуру ДФО», - отметил Сергей Толстогузов.
«Мы очень рады, что наше оборудование и технологии получают распространение и хорошую репутацию в России», - отметил заместитель директора Kawasaki Heavy Industries Ltd г-н Риозо МИУРА. Kawasaki Heavy Industries Ltd предлагают для реализации проектов использовать газовые турбины, работающие на газовом-дизельном топливе, вырабатывающие электроэнергию и тепло, мощностью от 1,5 до 30 Мвт.
Непосредственно Kawasaki реализует свою продукцию через Sojitz Corporation, таким же образом организовано ее обслуживание.
Отметим, что первый опыт использования японского оборудования состоялся на острове Русский во Владивостоке, где АО ДВЭУК построила к саммиту АТЭС три мини-ТЭЦ. Для малой по мощности станции «Северная» были закуплены две голландские ГТУ (OPRA), для «Центральной» и «Океанариума» - семь японских ГТУ (Kawasaki) большей мощности. При этом после запуска мини-ТЭЦ у ДВЭУК возникли проблемы с японской стороной в части обслуживания установок. В дальнейшем разногласия были улажены, но осадок остался.
Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета "Золотой Рог", Санкт-Петербург