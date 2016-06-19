Японцы готовы заставить Дальний Восток своими газотурбинными установками

Отметим, что первый опыт использования японского оборудования состоялся на острове Русский во Владивостоке, где АО ДВЭУК построила к саммиту АТЭС три мини-ТЭЦ. Для малой по мощности станции «Северная» были закуплены две голландские ГТУ (OPRA), для «Центральной» и «Океанариума» - семь японских ГТУ (Kawasaki) большей мощности. При этом после запуска мини-ТЭЦ у ДВЭУК возникли проблемы с японской стороной в части обслуживания установок. В дальнейшем разногласия были улажены, но осадок остался.