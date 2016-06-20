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Силами студотряда "Тигр-2016" туристический маршрут на острове Петрова достигнет международных стандартов

20 июня 2016, 20:57
Студенческий экологический отряд "Тигр" продолжает работы в Лазовском заповеднике

Благоустройство экологической тропы «Тайны острова Петрова» продолжается силами студенческого отряда «Тигр» и ФГБУ Объединенная дирекция Лазовского заповедника и национального парка «Зов тигра» уже две недели. В рамках проекта, организованного Центром «Амурский тигр», студенты со всей России осуществляют ремонт полотна тропы протяженностью 1,8 км и знакомятся с заповедной территорией, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

За прошедшие две недели участники отряда «Тигр» -2016 проделали внушительный объем работ. Экологическая вахта началась с того, что коридор тропы расчистили от упавших деревьев и сухостоя, а свисающие на тропе ветви аккуратно подвязали. Основные силы были брошены на выкладку настила от начала тропы до лестницы у источника (300 метров). На данный момент уже благоустроено более 100 метров тропы, сообщили "Золотому Рогу" в пресс-службе Дальневосточного филиала АНО «Центр по изучению и сохранению популяции амурского тигра».

Напомним, работы по благоустройству экологической тропы на острове Петрова в Лазовском заповеднике будут продолжаться до 15 июля. За это время студентам предстоит произвести ремонт основания и выровнять полотно тропы протяженностью 1,8 км, обустроить ступени, установить информационные щиты и провести маркировку маршрута.

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Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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