Силами студотряда "Тигр-2016" туристический маршрут на острове Петрова достигнет международных стандартов

За прошедшие две недели участники отряда «Тигр» -2016 проделали внушительный объем работ. Экологическая вахта началась с того, что коридор тропы расчистили от упавших деревьев и сухостоя, а свисающие на тропе ветви аккуратно подвязали. Основные силы были брошены на выкладку настила от начала тропы до лестницы у источника (300 метров). На данный момент уже благоустроено более 100 метров тропы, сообщили "Золотому Рогу" в пресс-службе Дальневосточного филиала АНО «Центр по изучению и сохранению популяции амурского тигра».