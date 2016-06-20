Туристскую зону на острове Русский торпедировали военные

«Туристско-рекреационная зона на острове Русский даже не начинала своего существования, появилась только на бумаге. Мы предлагали ее закрыть еще в прошлом году. В высокой степени вероятности это решение будет поддержано. Всего мы предложили 10 особых экономических зон к закрытию. Но решение окончательно будет принимать правительство», - пояснил замминистра.