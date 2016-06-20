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Туристскую зону на острове Русский торпедировали военные

20 июня 2016, 16:04
ОЭЗ даже не начинала своего существования из-за проблем с землями Минобороны

Минэкономразвития предлагает закрыть 10 неэффективных особых экономических зон (ОЭЗ), в первую очередь туристско-рекреационных и портовых. В том числе будет закрыта туристско-рекреационная зона на острове Русский во Владивостоке, сказал журналистам замглавы Минэкономразвития РФ Александр ЦЫБУЛЬСКИЙ в кулуарах ХХ Петербургского экономического форума (ПМЭФ). Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Появления новых ОЭЗ не предвидится до тех пор, пока не будет единый подход к развитию всех инструментов регионального развития.

«Туристско-рекреационная зона на острове Русский даже не начинала своего существования, появилась только на бумаге. Мы предлагали ее закрыть еще в прошлом году. В высокой степени вероятности это решение будет поддержано. Всего мы предложили 10 особых экономических зон к закрытию. Но решение окончательно будет принимать правительство», - пояснил замминистра.

Досье «Золотого Рога»: Постановление о создании о создании туристско-рекреационной ОЭЗ на острове Русский было подписано 31 марта 2010 года. С момента создания ОЭЗ имелись нерешенные вопросы, связанные с выбором земельных участков, находящихся в ведении Минобороны России, и безвозмездной их передаче из федеральной собственности в собственность Приморского края для включения в границы ОЭЗ.

По его словам, туристско-рекреационные ОЭЗ наименее эффективные. Но это не означает, что все они будут закрыты. «Есть и вполне эффективные зоны - Архыз, Эльбрус, Завидово. По Алтайской и Байкальской туристско-рекреационной ОЭЗ ситуация не такая однозначная А вот промышленно-производственные зоны и технико-внедренческие зоны в большинстве своем весьма эффективны», - сказал Александр Цыбульский.

Он уточнил, что «зоны будут физически закрыты, но речь идет о зонах, где деятельность не ведется. Важно понять, что ни одна зона, где есть действующие резиденты, закрыта не будет».

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

#Новости#Владивосток#Бизнес
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