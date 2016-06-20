В России запретят продажу "негативных" игрушек

Хотя основная идея авторов заключается в том, что игрушки должны поступать в продажу «при соответствии критериям психолого- педагогической безопасности», после соответствующей экспертизы. Помимо этого, под запрет попадут игрушки, которые провоцируют игровые сюжеты, связанные с безнравственностью и насилием, вызывающие нездоровый интерес к сексуальным проблемам. Также и те игрушки, провоцирующие на пренебрежительное или негативное отношение к расовым особенностям и физическим недостаткам людей.