Верфи "Звезда" подыскали итальянского проектировщика

Судостроительная программа «Звезды» до 2030 года составляет 178 судов и плавучих буровых платформ
«Роснефть» и итальянская судостроительная компания Fincantieri в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали соглашение об условиях создания совместного предприятия по проектированию нового типа судов, строительство которых будет осуществляться на судостроительном комплексе «Звезда» в Большом Камне.
Судостроительная программа СК «Звезда» до 2030 года составляет 178 судов и плавучих буровых платформ, из них заказ «Роснефти» может составить порядка 60 единиц.
«Партнерство с крупнейшим судостроительным предприятием Европы, обладающим значительным опытом в проектировании и строительстве судов и специализированной техники по всему миру, полностью соответствует стратегии «Роснефти» по созданию передового судостроительного кластера на Дальнем Востоке России. Мы рады отметить, что взаимодействие с итальянскими партнерами предполагает проектирование конкретных моделей техники для СК «Звезда», не имеющих аналогов на российском рынке», - сказал глава «Роснефти» Игорь СЕЧИН.
Стороны также изучат возможности развития профессиональных компетенций, необходимых для управления данным проектом на этапе судостроения.
Проект создания судостроительного комплекса «Звезда» в настоящее время реализует консорциум АО «Роснефтегаз», «Роснефти» и Газпромбанка.
Досье «Золотого Рога»: Группа компаний Fincantieri - судостроительный холдинг со штаб-квартирой в Триесте (Италия). В группу компаний Fincantieri входит 21 верфь на четырех континентах мира, холдингом построено более 7 тыс. судов, история предприятия насчитывает 230 лет. Традиционными сегментами бизнеса группы являются строительство транспортных судов, паромов, судоремонт и производство морской техники.
Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог»