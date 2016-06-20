Верфи "Звезда" подыскали итальянского проектировщика

«Партнерство с крупнейшим судостроительным предприятием Европы, обладающим значительным опытом в проектировании и строительстве судов и специализированной техники по всему миру, полностью соответствует стратегии «Роснефти» по созданию передового судостроительного кластера на Дальнем Востоке России. Мы рады отметить, что взаимодействие с итальянскими партнерами предполагает проектирование конкретных моделей техники для СК «Звезда», не имеющих аналогов на российском рынке», - сказал глава «Роснефти» Игорь СЕЧИН.